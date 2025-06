Borsa | Milano chiude in rialzo +023%

Piazza Affari ha chiuso la seduta i rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,23% a 40.074 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo, +0,23%

Leggi anche Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Approfondimenti da altre fonti

Borsa: Milano chiude in rialzo, +0,23%

Segnala quotidiano.net: Piazza Affari ha chiuso la seduta i rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,23% a 40.074 punti.

Borsa oggi 3 giugno: Europa a due velocità guarda alla Bce. Milano in cauto rialzo (+0,23%), la peggiore Mediobanca – DIRETTA

Riporta firstonline.info: Borse caute. Incertezza sui dazi: dagli Usa richiesta di presentare proposte entro domani. La Ue smentisce, ma afferma: "Negoziati accelerano". Orsini (Confindustria) chiede al Governo di intervenire ...

Borsa: Milano in rialzo (+0,3%) frenata da Tim

Segnala msn.com: Piazza Affari chiude la seduta in rialzo ma senza brillare, con il listino diviso a metà tra rialzi e ribassi. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,34%, frenato dal calo di Tim (-2,17%). (ANSA) ...