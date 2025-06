Borsa | l' Europa chiude contrastata Parigi +034% Londra +015%

Le borse europee chiudono con toni contrastanti, riflettendo l'incertezza economica attuale. Parigi e Londra si sono distinte con modesti guadagni, mentre Madrid ha registrato una flessione. Questo panorama potrebbe anticipare un trend più ampio di volatilità sui mercati, influenzato da fattori geopolitici e crisi interne. La stabilità economica diventa sempre più un tema centrale: quale sarà il futuro delle nostre finanze? Non perdere di vista questi sviluppi!

Borse europee contrastate in chiusura di seduta. Parigi ha guadagnato lo 0,34% a 7.763 punti, Londra lo 0,15% a 8.787 punti e Francoforte lo 0,67% a 24.091 punti. Debole Madrid (-0,69% a 14.119 punti), in lieve rialzo Amsterdam (+0,21% a 920 punti) nonostante la crisi di governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa chiude contrastata, Parigi +0,34%, Londra +0,15%

Leggi anche Borsa: l'Europa parte piatta, Londra -0,1% - I mercati azionari europei si presentano incerti all'apertura, con Madrid che segna un lieve guadagno dello 0,3%.

Se ne parla anche su altri siti

Borsa: l'Europa chiude contrastata, pesano i dazi

Scrive ansa.it: Le tensioni sui dazi pesano sulle Borse. Sul finale di seduta Londra riesce a portarsi sulla parità (+0,02%), Madrid si ferma in rialzo dello 0,4%, Parigi (-0,19%), Francoforte (-0,28%) e Milano (-0,2 ...

Borsa: l'Europa chiude contrastata, Francoforte +0,27%

Come scrive ansa.it: Le Borse europee chiudono contrastate. Francoforte sale dello 0,27% con il Dax a 23.997 punti. Mentre Parigi archivia la seduta in calo dello 0,36% con il Cac 40 a 7.751 punti. Londra è invece in rial ...

Borsa: partenza contrastata per l'Europa, Milano (-0,5%) frena con le banche

Segnala informazione.it: Le Borse oggi, 30 maggio 2025 di Morya Longo 30 maggio 2025 L’andamento delle principali piazze finanziarie europee e delle Borse internazionali, i casi più rilevanti della giornata sui mercati ...