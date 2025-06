Borsa di studio della ‘Fratres’ a tre alunni dell’Urbani

L’associazione ‘Fratres’ di Montegiorgio ha premiato il merito con borse di studio dedicate a tre studenti del polo scolastico Carlo Urbani. Questo gesto non solo valorizza l’impegno dei giovani, ma si inserisce in un trend sempre più forte: la promozione dell’istruzione come chiave per un futuro migliore. La cultura della solidarietà e del supporto reciproco è fondamentale per costruire una comunità coesa. Scopri chi sono i talenti premiati!

L’associazione ‘Fratres’ donatori di sangue di Montegiorgio ha consegnato a tre studenti meritevoli del polo scolastico Carlo Urbani, che raccoglie anche l’Istituto tefnico economico e del Liceo scientifico ‘Medi’ di Montegiorgio. Come oramai consuetudine anche quest’anno, sabato 31 maggio, si è svolto l’incontro tra la ‘Fratres’ donatori di sangue di Montegiorgio e gli alunni degli ultimi anni del Liceo e dell’Ite di Montegiorgio per ricordare i valori del dono e premiare anche l’impegno, lo studio e la perseveranza di tre giovani studenti. Il motivo è stato la consegna di tre borse di studio ad altrettanti alunni che si sono distinti per il merito durante lo scorso anno scolastico, ma anche la svolgere una campagna di sensibilizzazione verso le future generazioni che la ‘Fratres’ svolge con passione da anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Borsa di studio della ‘Fratres’ a tre alunni dell’Urbani

