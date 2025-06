Borsa di Milano stabile oscillazioni in Europa dopo calo inflazione eurozona

La Borsa di Milano si mantiene stabile, mentre le oscillazioni in Europa rivelano un mercato in attesa. Con l'inflazione nell'eurozona scesa sotto il 2%, gli investitori si interrogano sulle future mosse delle banche centrali. Mediobanca ed Eni soffrono, ma spicca un dato interessante: il calo dell'inflazione potrebbe aprire a nuove opportunitĂ di investimento. Siete pronti a coglierle?

La Borsa di Milano si porta in paritĂ e gli altri listini in Europa oscillano dopo i dati sull' inflazione che scende sotto quota 2% nell' eurozona. Parigi cede lo 0,3%, Francoforte lo 0,03%, Londra lo 0,2 per cento. A Piazza Affari restano pesanti Mediobanca (-2,5%) alla vigilia del patto sull'offerta per Banca Generali, Generali cede l'1,06%, Unicredit lo 0,17% in attesa del Tar sul golden power. Sugli scudi invece Amplifon (+1,8%), Leonardo (+1,3%) e Inwit (+1,3%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa di Milano stabile, oscillazioni in Europa dopo calo inflazione eurozona

Leggi anche Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

