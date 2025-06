Borgo Mogliano | dalla salvezza alla promozione in Prima Categoria

La storia del Borgo Mogliano è un esempio luminoso di come il lavoro di squadra possa trasformare un obiettivo iniziale di salvezza in una straordinaria promozione. Claudio Eleuteri, l’allenatore, mette in luce la forza di un gruppo coeso, nonostante ben 10 nuovi innesti. Questo successo non è solo sportivo, ma rappresenta un trend crescente nel calcio italiano: l’importanza della sinergia e della comunità. Scopri come la passione può cambiare le sorti!

"L’obiettivo iniziale era la salvezza e ora festeggiamo la promozione". Claudio Eleuteri, allenatore del Borgo Mogliano, ricorda le tappe del campionato di Prima Categoria in cui la sua squadra si è presentata come matricola. "La differenza – spiega – l’ha fatta un gruppo unito e compatto, e pensare che tra nella rosa avevamo 10 nuovi giocatori e il sottoscritto. I ragazzi mi hanno seguito e creduto nel lavoro portato avanti, ma soprattutto c’è stata una società sempre molto presente". Strada facendo si è capito che si poteva alzare benissimo l’asticella delle ambizioni. "È stato poco prima di Natale – ricorda il tecnico – quando in casa abbiamo battuto una squadra forte come il Camerino, in quel momento abbiamo capito che continuando con quella costanza avremmo potuto toglierci delle soddisfazioni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Borgo Mogliano: dalla salvezza alla promozione in Prima Categoria

