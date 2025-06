Bordighera | incredibile rissa tra mamme alla gara di nuoto dei figli ed arrivano a gesti violenti

Un esagerato esempio di competizione: a Bordighera, la gara di nuoto dei bambini si è trasformata in un'arena! Mentre i piccoli nuotatori si sfidavano in vasca, le mamme hanno dato vita a una rissa che ha sorpreso tutti. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante: l'ossessione per la vittoria che spesso travalica il sano spirito sportivo. In fondo, chi sta davvero gareggiando? La lettura dell'articolo rivela dettagli sorprendenti!

Al palazzetto dello sport di Bordighera, il saluto prima della pausa estiva non è stato dei più pacifici. Durante l’ultima gara di nuoto dei piccoli concorrenti, è scoppiata una rissa tra le mamme presenti. Una volta terminato l’agone, le donne hanno accompagnato le rispettive figlie negli spogliatoi per aiutarle a fare le docce. Ed è . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Segnala msn.com: Momenti di panico al palazzetto dello sport di Bordighera (Imperia). Una gara di nuoto tra bambini, l'ultima della stagione prima della pausa estiva, si è trasformata in una rissa ...