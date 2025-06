Bonus da 6 000 euro per vivere a Varese e trovare lavoro

Sei un giovane alla ricerca di nuove opportunità? Varese ti aspetta con un bonus di 6.000 euro per dare il via alla tua carriera! In un'epoca in cui i giovani talenti sono sempre più rari, questo incentivo rappresenta un'occasione imperdibile non solo per lavorare, ma anche per scoprire una città ricca di storia e cultura. Non lasciarti sfuggire l'opportunità di unirti a una comunità in crescita!

Nell’Italia dell’inverno demografico i giovani lavoratori diventano sempre più preziosi. La Camera di Commercio di Varese ha appena lanciato il bando “Vieni a vivere a Varese”, che prevede un incentivo di 6.000 euro, erogato in tre anni, a chi si trasferisce sul territorio con un contratto di lavoro (anche a tempo determinato) presso un’impresa locale. Bonus di 6.000 euro a chi si trasferisce a Varese. Fino a un tempo relativamente recente, erano i piccoli comuni delle aree montane o dell’entroterra a fare proposte simili. Oggi capita anche nei territori strategici del ricco Nord produttivo come, appunto, la provincia di Varese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus da 6.000 euro per vivere a Varese e trovare lavoro

