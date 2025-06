Bonny Juventus irrompe il Napoli | nuovi contatti per l’attaccante del Parma! Conte e De Laurentiis sfidano anche i bianconeri Ultime

Il mercato estivo si infiamma: Juventus e Napoli si sfidano per accaparrarsi Bonny, talentuoso attaccante del Parma. Questa battaglia tra i due giganti del calcio italiano non è solo una questione di acquisti, ma un chiaro segnale della crescente competitività in Serie A. La lotta per giovani promesse come Bonny potrebbe cambiare le sorti delle squadre nel prossimo campionato. Chi avrà la meglio? Restate sintonizzati!

Bonny Juventus, irrompe il Napoli: nuovi contatti per il gioiello del Parma. Tutti gli aggiornamenti in vista della sessione estiva di mercato. Juventus e Napoli si contendono Jonathan David per l’attacco ma non solo. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il club di De Laurentiis sarebbe anche sulle tracce di Bonny del Parma. L’attaccante è seguito anche dai bianconeri. Come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore il Napoli avrebbe avuto nuovi contatti per Bonny. Il centravanti del club emiliano potrebbe lasciare i gialloblù in estate e fa gola alle big di Serie A. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonny Juventus, irrompe il Napoli: nuovi contatti per l’attaccante del Parma! Conte e De Laurentiis sfidano anche i bianconeri. Ultime

Leggi anche Bonny Juventus, blitz delle rivali: osservatori a Parma per l’attaccante. Novità sul futuro dell’obiettivo dei bianconeri - Ange-Yoan Bonny, promettente attaccante del Parma, sta attirando l'attenzione della Juventus e di altre squadre di Serie A.

