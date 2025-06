Bonny Inter il centravanti del Parma resta la prima scelta | i nerazzurri hanno un piano d’azione

L'Inter non si ferma e punta dritto su Bonny del Parma come centravanti d'elezione. Mentre i nerazzurri hanno già assicurato Petar Sucic e Luis Henrique, l'ambizione della squadra è chiara: costruire un attacco esplosivo per la prossima stagione. Questo è il segnale di una strategia vincente che mira non solo a rafforzare la rosa, ma a dominare il campionato. Non perdere di vista ciò che accadrà!

per chiudere il colpo entro.. I dirigenti del mercato Inter si sono già mossi in vista della prossima stagione con gli acquisti di Petar Sucic e di Luis Henrique. Ma i nerazzurri non hanno intenzione di fermarsi qui: sono previsti infatti altri innesti prima dell’inizio del Mondiale per Club, soprattutto in attacco (reparto dove saluteranno sia Correa che Arnautovic). In tal senso, oltre ai nomi più ambizioni che portano a Hojlund e David, la priorità e la pista più percorribile sembra quella che porta a Bonny del Parma. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, il centravanti del Parma resta la prima scelta: i nerazzurri hanno un piano d’azione

Leggi anche Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

