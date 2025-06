Bonifica Parmense via agli sfalci dei canali consortili per un milione di euro

La Bonifica Parmense dà il via a un ambizioso progetto da un milione di euro: lo sfalcio dei canali consortili, un intervento fondamentale per la salute del nostro territorio. Con 16 mezzi all’opera, tra escavatori e trattori, si punta a preservare l’equilibrio ecologico e migliorare la gestione delle acque. In un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità, questo passo rappresenta un modello da seguire per altre realtà agricole italiane.

Fossa Parmigiana (Busseto-Polesine Zibello), interventi della Bonifica Parmense essenziali per la sicurezza del territorio - Negli ultimi mesi, gli eventi alluvionali hanno messo a dura prova il territorio della Bassa parmense, in particolare lungo la Fossa Parmigiana, arteria vitale per l'irrigazione e lo scolo.

