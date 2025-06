Bondeno sport e volontari in festa Sul palco ventuno associazioni

A Bondeno, la festa dello sport e del volontariato ha messo in luce il potere unificante delle associazioni. Ventuno realtà si sono riunite per celebrare non solo il talento sportivo, ma anche il valore del supporto reciproco tra giovani. In un'epoca in cui l’isolamento sociale cresce, lo sport emerge come un faro di speranza e crescita personale, insegnando a collaborare e a rispettare. Scopri come il movimento giovanile sta plasmando un futuro migliore!

I giovani per lo sport e per il volontariato. "Lo sport rappresenta uno dei fattori di aggregazione giovanile più importanti per una comunità . Grazie ai valori che rappresenta, ovvero il rispetto reciproco e lo spirito di squadra, la pratica sportiva costituisce in particolare per bambini e ragazzi un vero e proprio momento di apprendimento, alla pari dell’istruzione scolastica e famigliare". Con queste parole ieri il sindaco Simone Saletti, si è rivolto ai tanti giovani che hanno partecipato ad una giornata speciale. Per Bondeno il 2 giugno, è infatti anche la Festa dello Sport e del Volontariato e ieri tanti ragazzi hanno partecipato alla mattinata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bondeno, sport e volontari in festa. Sul palco ventuno associazioni

Ne parlano su altre fonti

Bondeno, sport e volontari in festa. Sul palco ventuno associazioni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Bondeno, sport e volontari in festa. Sul palco ventuno associazioni

Segnala msn.com: Il sindaco Saletti: "Grazie alle tante persone che scelgono di dedicare il loro tempo libero agli altri . Sia nei momenti belli che nelle occasioni più difficili. Rimboccarsi le maniche per aiutare la ...

"Festa Unità, si svolgerà a Scortichino"

Secondo ilrestodelcarlino.it: "Cambia location quest’anno la festa de l’Unità comunale di Bondeno ma si farà. Insieme ai volontari la stiamo organizzando". Lo annuncia Tommaso Corradi, segretario del Pd di Bondeno.

Centese, decide sempre Pirreca. Festa Bondeno sul campo di Copparo

Scrive ilrestodelcarlino.it: A fine partita grande festa nello spogliatoio biancoceleste per ... La sorpresa di giornata è stata la vittoria del Bondeno a Copparo. I matiledei hanno calato il tris e si sono staccati dall ...