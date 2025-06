Bombe russe sul nord Ucraina | 4 feriti

Notte di terrore a Cernihiv, dove un attacco russo ha lasciato quattro feriti, uno dei quali in condizioni critiche. Questo incidente sottolinea l'intensificazione del conflitto in Ucraina, un tema che continua a dominare le cronache globali. Mentre il mondo si interroga sull'escalation della violenza, è fondamentale non dimenticare il costo umano di questa guerra. Ogni vittima rappresenta una storia, una vita spezzata in un contesto di incertezze e paure.

4.50 Quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco notturno russo su Cernihiv,nell'Ucraina settentrionale: lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare della città, Dmytro Bryzhynskyi, come riporta Ukrainska Pravda. Uno dei feriti è in gravi condizioni, ha affermato Bryzhynskyi, aggiungendo che l'attacco ha danneggiato edifici residenziali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

