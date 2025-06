Bombardieri nucleari e sottomarini d’attacco il nuovo piano militare britannico | Così Londra si prepara alla guerra mondiale

La Gran Bretagna si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia militare, investendo in bombardieri nucleari e sottomarini d'attacco. Questo cambiamento segna una risposta diretta alle crescenti tensioni globali e alla necessità di affrontare minacce più sofisticate. È un segnale chiaro: la geopolitica sta mutando e Londra vuole essere pronta. Sarà una guerra fredda o si tratta di qualcosa di più? I tempi sono cambiati, e anche le strategie.

La politica militare britannica entra in una fase di svolta. Dopo decenni trascorsi a pianificare missioni oltreconfine contro nemici di bassa tecnologia, come accaduto nelle guerre in Iraq e Afghanistan, la Gran Bretagna rivede radicalmente la sua dottrina di difesa per far fronte a uno scenario molto più ampio, complesso e ad alto rischio. La minaccia non è più generica né asimmetrica: ha un nome, un volto e un confine preciso. E, per Londra, è la Russia. La nuova strategia, contenuta in un documento di 140 pagine, segna l’abbandono del paradigma della guerra leggera per abbracciare un’idea di conflitto su vasta scala, con la dimensione nucleare al centro delle capacità operative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it