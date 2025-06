BOMBA CONTE polemica dopo la permanenza | Ci ha massacrato | Perso il controllo dello spogliatoio

Antonio Conte, confermato sulla panchina del Napoli, riaccende polemiche e discussioni sul suo metodo di lavoro. Le parole di un ex giocatore, che parla di un "massacro" e di una perdita di controllo nello spogliatoio, fanno riflettere sull'equilibrio tra vittoria e gestione umana. In un calcio sempre più pressante, il suo stile potrebbe rivelarsi un punto chiave per il futuro del club. Come reagiranno i tifosi a questa nuova sfida?

Festa per lo Scudetto, ma spunta una testimonianza che riaccende le ombre sul metodo Conte: parole durissime. La conferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha acceso entusiasmi, ma anche fatto riemergere vecchi fantasmi. Dopo settimane di dubbi, riflessioni e voci di mercato, Antonio Conte ha deciso di rimanere alla guida del Napoli, fresco vincitore del suo quarto Scudetto. Una stagione trionfale, la prima del tecnico salentino in azzurro, chiusa con il tricolore cucito sul petto e una città intera ai suoi piedi.

