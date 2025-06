Bologna Primavera | Ripartire dalla Salvezza per un Futuro di Successi

Bologna Primavera: una rinascita da cui ricominciare! Dopo un'ultima stagione di tensione, i giovani rossoblù possono finalmente guardare al futuro con ottimismo. La vittoria ai playout contro l’Empoli non è solo un successo, ma il trampolino di lancio per costruire una squadra competitiva. In un contesto sportivo sempre più dominato dall’importanza dei settori giovanili, Bologna può diventare un esempio luminoso di crescita e talento in erba. È tempo di sognare in grande!

Ricominciare dal Dall'Ara. La Primavera del Bologna dovrà ripartire dalla gioia dell'ultimo successo per costruire l'anno che verrà con la speranza che sia una stagione diversa da quella terminata con il successo di misura ai playout contro l'Empoli. Un testa coda, quello dei giovani rossoblù, che poteva costare caro e che si è chiuso nel migliore dei modi, con la salvezza e la permanenza in Primavera 1. La retrocessione sarebbe forse passata in secondo piano di fronte alle imprese dei grandi, ma avrebbe rappresentato un neo per una società che vuole recitare il ruolo da big, non solo con i ragazzi di Italiano, ma a tutti i livelli, partendo da un settore giovanile sul quale sono stati fatti anche investimenti importanti in sede di mercato per attrezzare la rosa e affrontare la Youth League.

