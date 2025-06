Bologna due uomini uccisi a coltellate in casa | uno sgozzato l' altro colpito all' addome | Il coinquilino fermato a Barcellona

Un tragico episodio di violenza domestica scuote Bologna: due uomini, sposati da poco, sono stati uccisi in casa. Il coinquilino, ora arrestato a Barcellona, getta una luce inquietante su un tema sempre più attuale: la fragilità delle relazioni e l’ombra della violenza che può celarsi anche nei contesti più insospettabili. È un allarme che invita tutti a riflettere su come costruire legami sani e sicuri.

I due erano conviventi, di 54 e di 50 anni, erano sposati dal 2023 ed erano incensurati. A dare l'allarme un vicino di casa che ha sentito le urla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bologna, due uomini uccisi a coltellate in casa: uno sgozzato, l'altro colpito all'addome | Il coinquilino fermato a Barcellona

Da msn.com: Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati e attualmente disoccupati. Luca Gombi, cinquantenne b ...

Scrive vanityfair.it: Il loro coinquilino, Genaro Maffia, è stato fermato all’aeroporto di Barcellona con l’accusa di omicidio. Le tensioni si erano esacerbate da quando la coppia aveva deciso di vendere casa ...

Si legge su ansa.it: Duplice omicidio, particolarmente efferato, in un appartamento a Bologna.