Bologna dal lunedì al venerdì | gli eventi della settimana

Bologna si prepara a brillare anche senza il mare! Dal lunedì al venerdì, la città si riempie di eventi imperdibili: dai locali estivi alle rassegne di cinema all'aperto. In un'estate che promette magie, ogni serata diventa un'opportunità per scoprire sapori, suoni e atmosfere uniche. Non sottovalutare il potere di una serata da ricordare: Bologna ha tutto ciò che serve per stupirti!

Archiviato il ponte del 2 giugno, comincia una nuova settimana all'insegna dei locali estivi, delle rassegne e del cinema all'aperto. Il mare, la montagna e l'ozio ci mancheranno, ma non più di tanto se la settimana si anima di appuntamenti che trasformano una serata estiva in una serata speciale.

