Bologna coppia di uomini uccisa in casa | fermato il coinquilino

Bologna è scossa da un tragico evento: una coppia di uomini è stata trovata uccisa nel loro appartamento. Il fermo del coinquilino getta un'ombra inquietante su un quartiere che, come molti in Italia, sta vivendo un crescente allarme per la sicurezza domestica. È un triste promemoria di quanto sia cruciale garantire relazioni sane e rispettose tra conviventi. In un momento di crisi sociale, la comunità deve unirsi e riflettere su queste dinamiche.

Sono stati trovati lunedì mattina, intorno alle 8, senza vita a seguito di un duplice accoltellamento, in un’abitazione di piazza dell’Unità 15 a Bologna, nel quartiere Bolognina. Luca Gombi, 50 anni, e Luca Monaldi, 54 anni, coppia di conviventi che condivideva l’appartamento con una terza persona, un coinquilino coetaneo. Proprio su quest’ultimo, cittadino italiano originario del Venezuela, si sono subito concentrate le ricerche delle forze dell’ordine, finché l’uomo è stato localizzato e poi fermato all’aeroporto di Barcellona, dove era appena sbarcato. Lo ha confermato la questura, a conclusione di un’intensa attività investigativa coordinata dalla procura e supportata dal Servizio centrale operativo e dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bologna, coppia di uomini uccisa in casa: fermato il coinquilino

Leggi anche Duplice omicidio a Bologna: coppia trovata morta in casa, indaga la Polizia - Un duplice omicidio scuote Bologna, gettando un'ombra inquietante su una città che, fino a ora, sembrava al riparo dalla violenza.

