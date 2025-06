Bologna alla ricerca della terza punta | occhi puntati su Pio Esposito

Il Bologna è pronto a sferrare un attacco decisivo nel mercato, puntando su Pio Esposito come possibile terza punta. In un campionato dove la ricerca di talenti giovani è all’ordine del giorno, la squadra emiliana cerca freschezza e capacità realizzativa, dati i soli undici gol messi a segno da Castro e Dallinga. La sfida è aperta: chi darà il giusto apporto in area di rigore? Il futuro è nelle mani di una nuova promessa!

Caccia alla terza punta. Con un identikit già tracciato: giovane, pronto a misurarsi su palcoscenici impegnativi e, quel che non guasta, con il gol in canna. Quanti gol hanno messo a referto in campionato quest’anno Castro e Dallinga? Undici in tutto: 8 l’argentino e 3 l’olandese. Al di là dei motivi arcinoti che hanno limitato il loro rendimento sottoporta, è un rendimento complessivo, alla voce centravanti, deficitario e che Italiano e gli uomini mercato rossoblù intendono migliorare con l’innesto di una terza punta centrale. Sartori domenica notte era nella tribuna del Picco, dove ha seguito la partita di Pio Esposito, l’attaccante di proprietà dell’Inter che a fine mese compirà 20 anni e che in questa stagione è stato protagonista a suon di gol (19 in 40 partite) con lo Spezia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna alla ricerca della terza punta: occhi puntati su Pio Esposito

