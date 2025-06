Bollettino bradisismo | continua il sollevamento

Il bollettino del bradisismo continua a rivelare un sollevamento costante, confermando tendenze geologiche che destano attenzione. Dal 26 maggio al 1 giugno, la sismicità è rimasta su livelli minimi, ma è il sollevamento che invita alla riflessione. In un’epoca di cambiamenti climatici e ambientali, osservare questi fenomeni è cruciale per comprendere meglio l'equilibrio della nostra terra. Rimanete connessi, la natura ha sempre qualcosa da insegnarci

Bollettino ingv pervenuto. Si esamina il periodo 26 maggio – 1 giugno. Sulla sismicità possiamo tranquillamente sorvolare perchè come ben sappiamo è stata molto bassa, l’evento più energetico ha raggiunto la Md 1.9. Andiamo invece a guardare il dato di sollevamento che conferma una media molto bassa a cavallo tra le due settimane 16-12 e . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Leggi anche Le novità del Bollettino Bradisismo della settimana 19/25 maggio - Nel bollettino bradisismo della settimana dal 19 al 25 maggio, l’Osservatorio Vesuviano segnala 23 scosse, con un picco di magnitudo 2.

Se ne parla anche su altri siti

Nuovo bollettino INGV sui Campi Flegrei, 23 scosse registrate la più forte di M 2.6: cala la sismicità ; Campi Flegrei, il bollettino dell'Ingv: «Sollevamento del suolo resta di 15 millimetri al mese»; Bradisismo, 23 terremoti in una settimana: è il numero più basso da inizio anno. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Di Vito: "Bradisismo, la crisi continua"

Secondo rainews.it: Il direttore dell'Osservatorio Vesuviano in audizione in Commissione Ambiente al Senato: "Non abbiamo evidenze che questa fase stia terminando" ...

Bradisismo e terremoti Campi Flegrei, il bollettino Ingv: da agosto continua a rallentare il sollevamento del suolo

Da msn.com: Nel bollettino settimanale ... riduzione della velocità del sollevamento del suolo il cui valore medio preliminare è di circa 10 mm al mese». Dunque il bradisismo flegreo è ad una battuta ...

Campi Flegrei, il bollettino dell'Ingv: «Sollevamento del suolo resta di 15 millimetri al mese»

Come scrive msn.com: Nella settimana dal 19 al 25 maggio, nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 23 terremoti, la maggior parte dei quali di bassissima magnitudo. «Dagli inizi di ...