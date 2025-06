Boato nella notte sono giovani le vittime di un grave incidente | la corsa in ospedale e le operazioni d' urgenza

Nella serata di ieri, Mugnano è stata scossa da un tragico incidente che ha coinvolto giovani vite. Una collisione tra una Fiat Bravo e uno scooter Beverly ha portato all'intervento immediato dei carabinieri e a urgenti operazioni in ospedale. Questo episodio evidenzia l'emergente problema della sicurezza stradale tra i più giovani, un tema sempre più rilevante in una società dove la mobilità è al centro della vita quotidiana. Riflessioni importanti per tutti noi.

Nella notte i carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti a Mugnano in via Napoli per un incidente stradale. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento era avvenuto un sinistro stradale tra una Fiat bravo con a bordo un 52enne e uno scooter Beverly sul quale c’erano un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Boato nella notte, sono giovani le vittime di un grave incidente: la corsa in ospedale e le operazioni d'urgenza

