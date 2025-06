BMX i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo in Francia | Martii Sciortino guida gli azzurri

La Coppa del Mondo di BMX si avvicina e l'Italia punta in alto con i suoi talenti! Sotto la guida del CT Mattia Furlan, i quattro convocati – Francesca Jael Ferreira Cingolani, Albert Groppo, Marco Radaelli e Martti Sciortino – sono pronti a dare il massimo. In un contesto di crescita per questo sport, l’azzurro potrebbe splendere come mai prima d’ora. Chi sarà il prossimo campione che riscriverà la storia del BMX italiano?

La Coppa del Mondo di BMX incomincerà nel weekend del 14-15 giugno a Sarrians (Francia) per quanto riguarda il settore racing e l'Italia cercherà di distinguersi con quattro atleti selezionati dal CT Mattia Furlan: Francesca Jael Ferreira Cingolani, Albert Groppo, Marco Radaelli, Martti Sciortino. Gli azzurri proveranno a ben figurare e a iniziare al meglio l'avventura nel massimo circuito internazionale itinerante, in avvio di un'annata agonistica che culminerà con i Mondiali Il CT Mattia Furlan ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: " I convocati hanno dimostrato, in questo inizio di stagione, di poter entrare in finale in una competizione complessa come è la Coppa del Mondo.

