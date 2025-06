Blitz tra la folla a Ventimiglia sequestrati borse e occhiali falsi | i venditori scappano senza la merce

A Ventimiglia, il mercato della contraffazione subisce un duro colpo: 140 articoli tra borse e occhiali falsi sequestrati dalla polizia. Questi blitz mettono in luce un fenomeno sempre più sofisticato, dove i venditori abusivi approfittano della folla per scappare.

A Ventimiglia, la polizia ha sequestrato 140 pezzi di merce contraffatta. I venditori abusivi sono fuggiti approfittando della folla.

Blitz tra la folla a Ventimiglia, sequestrati borse e occhiali falsi: i venditori scappano senza la merce

A Ventimiglia, la polizia ha sequestrato 140 pezzi di merce contraffatta. I venditori abusivi sono fuggiti approfittando della folla.

