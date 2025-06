Blitz antimafia a Palermo 16 arresti | colpito il mandamento di Porta Nuova Cosa nostra vitale e al passo coi tempi

Un’azione decisiva contro la mafia: 16 arresti nel mandamento di Porta Nuova a Palermo, cuore pulsante di Cosa Nostra. Questo blitz evidenzia non solo l'impegno delle forze dell'ordine, ma anche come la criminalità organizzata si adatti e si evolva in un'epoca in cui la legalità è sempre più forte. Un segnale chiaro: nonostante le sfide, la lotta contro la mafia è viva e combattiva. Rimanete con noi per scoprire gli sviluppi di questa battaglia!

Nuovo colpo al mandamento mafioso di Porta Nuova, storicamente uno dei più potenti e pericolosi di Palermo. I carabinieri del comando provinciale del capoluogo siciliano hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip, su richiesta della Dda diretta da Maurizio de Lucia, a carico di 29 persone. Per 16 sono scattati gli arresti e per 13 l’ obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsioni, esercizio abusivo del gioco d’azzardo, reati contro la persona e il patrimonio e in materia di armi, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Blitz antimafia a Palermo, 16 arresti: colpito il mandamento di Porta Nuova. “Cosa nostra vitale e al passo coi tempi”

Leggi anche Operazione 'Monastero' contro la ‘ndran­ghe­ta, blitz antimafia a Reggio Calabria: colpita la cosca Labate - Un'importante operazione antimafia ha avuto luogo a Reggio Calabria, colpendo la cosca Labate della ‘ndrangheta.

