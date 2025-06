Blitz antimafia | 29 misure cautelari mandamento Porta Nuova a Palermo

Un'importante operazione antimafia ha scosso Palermo, colpendo il mandamento di Porta Nuova con 29 misure cautelari. I carabinieri hanno smantellato un’organizzazione dedita a traffico di droga ed estorsioni, segno che la lotta alla criminalità organizzata non si ferma mai. In un periodo in cui la società civile si mobilita per la legalità , questo blitz rappresenta un messaggio forte: la mafia non ha futuro. Scopri come la comunità reagirà a questa sfida!

E' il mandamento mafioso di Porta Nuova quello colpito da carabinieri, che la scorsa notte hanno eseguito provvedenti cautelari per 29 persone, 13 delle quali già detenute: i reati sono, a vario titolo, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsioni, esercizio abusivo del gioco d'azzardo, reati contro la persona, contro il patrimonio.

