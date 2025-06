Blatte in cucina e alimenti vicino alla spazzatura | chiusi il bar Rhegion e il Cornettone a Portuense

Shock a Portuense: il Bar Rhegion e il Cornettone chiudono i battenti per gravi carenze igienico-sanitarie! Blatte e alimenti a rischio contaminazione hanno fatto suonare l'allerta. Con sanzioni da 12.000 euro e obbligo di disinfestazione, la questione della sicurezza alimentare si fa sempre più urgente. Questo episodio evidenzia come la qualità dei nostri luoghi di ristoro sia fondamentale. Non abbassiamo la guardia: la salute viene prima di tutto!

