Blatte e cibo mal conservato Chiusi bar e laboratorio di pasticceria

Un'ombra inquietante si staglia sul settore della ristorazione nella zona del Portuense: la chiusura di un bar e di un laboratorio di pasticceria a causa di blatte e cibo mal conservato. Questo episodio mette in luce un problema più ampio, quello della sicurezza alimentare, sempre più al centro delle preoccupazioni dei consumatori. È fondamentale chiedere maggiore trasparenza e igiene nel nostro cibo quotidiano. La salute è il primo ingrediente!

Blatte, cibi mal conservati, sporcizia. Un quadro da incubo è stato immortalato dagli agenti della polizia locale del gruppo XI Marconi che hanno portato alla chiusura di un bar e un laboratorio di pasticceria nella zona del Portuense. Gli accertamenti della polizia locale Secondo quanto. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Blatte e cibo mal conservato. Chiusi bar e laboratorio di pasticceria

