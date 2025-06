Blake Lively ritira le accuse contro Justin Baldoni per averle inflitto stress emotivo Gli avvocati del regista | Non ci sono testimoni né documenti medici

Colpo di scena a Hollywood: Blake Lively ha deciso di ritirare le accuse contro Justin Baldoni per stress emotivo. Questo sorprendente sviluppo mette in luce un tema sempre più attuale nel settore dell'intrattenimento: la pressione psicologica degli artisti. In un'epoca in cui la salute mentale è al centro del dibattito pubblico, questo caso solleva interrogativi su come si gestiscono le relazioni professionali sotto i riflettori. Rimanete sintonizzati!

Colpo di scena in uno dei casi giudiziari più succulenti del mondo di Hollywood. Blake Lively, come riporta Variety, vuole ritirare le sue accuse contro Justin Baldoni per procurato stress emotivo intenzionale e colposo. La decisione arriva dopo che il team legale di Baldoni ha richiesto prove che includessero la sua cartella clinica nel tentativo di difendere il regista di “It Ends With Us-Siamo noi a dire basta ” dalle accuse dell’attrice di aver subito “grave stress emotivo e dolore, umiliazione, imbarazzo, sminuimento, frustrazione e angoscia mentale”. La Lively ha mosso accuse di molestie sessuali contro Baldoni in un tribunale federale lo scorso dicembre, dopo che quest’ultimo aveva citato in giudizio il New York Times per diffamazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Blake Lively ritira le accuse contro Justin Baldoni per averle “inflitto stress emotivo”. Gli avvocati del regista: “Non ci sono testimoni né documenti medici”

Leggi anche Blake Lively ha ricattato Taylor Swift minacciando di diffondere i suoi sms? "Accuse completamente false" - Blake Lively è al centro di una polemica: è accusata di aver ricattato Taylor Swift minacciando di diffondere sms con accuse false.

Se ne parla anche su altri siti

Blake Lively shock: la mossa che nessuno si aspettava nella battaglia contro Justin Baldoni

Si legge su rumors.it: Causa Lively-Baldoni: Blake Lively ritira le accuse di stress emotivo contro Justin Baldoni. Nuovo capitolo nella causa per molestie ...

Blake Lively accusata dagli ex dipendenti: “Lavoravamo in un ambiente tossico”

Lo riporta msn.com: Blake Lively è al centro delle polemiche per le accuse su Preserve: ex dipendenti descrivono un ambiente di lavoro non professionale.

Blake Lively imprenditrice dalla "gestione caotica e poco professionale": le accuse degli ex dipendenti

Scrive msn.com: La star di Gossip Girl è finita nel mirino di alcuni suoi ex collaboratori che lavoravano per lei all'interno dell'attività online Preserve.