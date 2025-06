Blake Lively | respinta la richiesta di risarcimento per danni emotivi contro Justin Baldoni

Un colpo di scena nel mondo del gossip: Blake Lively ha visto respinta la sua richiesta di risarcimento per danni emotivi contro Justin Baldoni. Il giudice ha escluso le accuse di stress emotivo, rendendo la controversa disputa legale ancora piĂą intricata. Questo episodio solleva interrogativi sulla gestione delle emozioni nel panorama delle celebritĂ , un tema sempre piĂą attuale nell'era dei social media. Riusciranno a trovare un accordo o la tensione continuerĂ ?

Il giudice ha stabilito che le accuse per stress emotivo mosse da Blake Lively contro Justin Baldoni non saranno ammesse nel processo in corso. Un nuovo sviluppo agita la controversa disputa legale tra Blake Lively e Justin Baldoni. Secondo quanto emerso nelle scorse ore, il giudice federale Lewis J. Liman ha stabilito che le richieste di risarcimento avanzate dall'attrice per danni emotivi non potranno essere portate avanti. La decisione segue un acceso confronto tra le parti: gli avvocati di Baldoni avevano presentato una mozione per ottenere accesso alle cartelle cliniche di Lively, sostenendo che fossero necessarie per contestare l'entitĂ  del disagio psicologico denunciato.

Blake Lively ha ricattato Taylor Swift minacciando di diffondere i suoi sms? "Accuse completamente false" - Blake Lively è al centro di una polemica: è accusata di aver ricattato Taylor Swift minacciando di diffondere sms con accuse false.

Tra accuse, citazioni in giudizio e silenzi pubblici, il legame tra la popstar e l’attrice potrebbe essere arrivata al capolinea. E tutto è iniziato con un film che Taylor non ha nemmeno visto… Tweet live su X

La star è stata citata come testimone nella causa intentata da Baldoni. Il suo portavoce accusa: «Stanno usando il suo nome per creare clickbait da tabloid» Tweet live su X

L'attrice ha approfittato del suo primo red carpet per paragonare indirettamente un episodio di molestie vissuto da sua madre con la propria esperienza personale e l’importanza del coraggio femminile nella lotta contro gli abusi Tweet live su X

