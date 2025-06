Blackout programmati | la nuova guerra si combatte sugli inverter solari

La guerra silenziosa del futuro si gioca su un terreno inaspettato: la rete elettrica. In Germania, l’allerta della BSI mette in luce una minaccia crescente per i piccoli impianti solari e le turbine eoliche, diventati bersagli per gli hacker. Questo è il momento di investire in sicurezza energetica, mentre il mondo punta verso la sostenibilità. Se non proteggiamo il cuore verde della nostra energia, rischiamo blackout programmati e un futuro incerto.

In Germania, l'agenzia federale per la sicurezza informatica (BSI) lancia un allarme che si spera suoni come l'ennesima sveglia collettiva: la rete elettrica è il nuovo bersaglio strategico degli attacchi informatici. A preoccupare non sono solo le grandi centrali, ma anche – e soprattutto – i piccoli impianti locali, come le turbine eoliche o i pannelli solari domestici, sempre più diffusi e digitalizzati. "Abbiamo bisogno di questa modernizzazione, ma dobbiamo proteggerla", ha dichiarato Claudia Plattner, presidente del BSI. L'energia del futuro è distribuita, connessa e intelligente. Ma proprio questa trasformazione, spinta dalla transizione ecologica, apre la porta a nuovi rischi.

