bizzotto e dalla libera sugli scudi

Giugno si apre col botto per Xmotors Team, che celebra due successi al Rally Due Valli! Giampaolo Bizzotto e Dalla Libera hanno brillato, portando a casa risultati prestigiosi che sottolineano il crescente entusiasmo attorno al motorsport in Italia. In un periodo dove la passione per le corse sta raggiungendo nuovi vertici, è chiaro che i due piloti stanno scrivendo una storia di successi che promette emozioni straordinarie. Non perdere i prossimi appuntamenti!

Il mese di Giugno parte con il piede giusto per Xmotors Team, felice di festeggiare due risultati prestigiosi su tre al termine del weekend appena concluso. È stato un Rally Due Valli a doppia faccia, quello corso tra Venerdì e Sabato, con Giampaolo Bizzotto che ha messo in campo una prestazione.

