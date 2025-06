Bivacco di sbandati e alcolisti Area Iso Rivolta rimosse le panchine

A Bresso, un segnale forte contro il degrado: le panchine dell'Area Iso Rivolta sono state rimosse per contrastare il bivacco di sbandati e alcolisti. Questa scelta, sebbene controversa, si inserisce in un trend più ampio di riqualificazione delle aree verdi nelle città italiane. Un passo verso spazi pubblici più sicuri e vivibili! Riflessione interessante: cosa significa per noi il concetto di "spazio pubblico"?

Se ne sono accorti i tanti bressesi che sono passati, in questi giorni, lungo il marciapiede del tratto centrale di via Vittorio Veneto, davanti al "Parco Renzo Rivolta" e all’Area "Iso Rivolta": le quattro panchine bianche, sistemate da anni tra la fermata del bus e l’ingresso principale di questa storica area verde pubblica, non ci sono più. Le ha fatte togliere e smantellare proprio il sindaco di Bresso Simone Cairo, perché "erano diventate un bivacco notturno di balordi di passaggio o di alcolisti" come precisa lo stesso primo cittadino. Il loro destino, comunque, era già deciso: nei prossimi mesi, "sarebbero state tolte dai cantieri per le opere della nuova tranvia - continua Cairo -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Bivacco di sbandati e alcolisti". Area Iso Rivolta, rimosse le panchine

