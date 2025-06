Bitetti | Ringrazio Annagrazia Angolano il Movimento 5 Stelle e tutti i cittadini che come noi stanno partecipando con impegno e consapevolezza al dibattito sul futuro di Taranto

La voce di Bitetti si fa sentire e risuona tra i cittadini di Taranto, nel cuore di un dibattito fondamentale per il futuro della città. La chiusura delle fonti inquinanti è più di una promessa: è una priorità per garantire salute e sicurezza. In un momento storico in cui la sostenibilità è al centro dell'agenda pubblica, il coinvolgimento attivo dei tarantini rappresenta la chiave per un cambiamento reale. È tempo di far sentire il proprio parere!

Tarantini Time Quotidiano Il confronto pubblico, aperto e basato sui contenuti è l’unico modo serio per costruire un vero cambiamento. Sul piano ambientale e industriale la mia posizione è chiara e definitiva: No all’AIA. La chiusura delle fonti inquinanti fa già parte del nostro programma e delle nostre priorità per garantire salute e sicurezza ai cittadini di Taranto. Al contempo, devono essere tutelati i lavoratori dell’Ilva e dell’intero indotto. La transizione non può essere fatta sulle spalle delle famiglie tarantine. Serve un piano nazionale che accompagni la fuoriuscita dalla monocultura dell’acciaio con soluzioni occupazionali, formazione, investimenti pubblici e riconversioni industriali reali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Bitetti: “Ringrazio Annagrazia Angolano, il Movimento 5 Stelle e tutti i cittadini che, come noi, stanno partecipando con impegno e consapevolezza al dibattito sul futuro di Taranto”

