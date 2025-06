Bitetti | L’apporto di Rifondazione Comunista rafforza la coalizione di centrosinistra

La recente alleanza tra il centrosinistra e Rifondazione Comunista segna un punto di svolta nel panorama politico. L'appoggio di Valentina Basta non solo rafforza la coalizione, ma evidenzia un crescente desiderio di unità tra forze progressiste. Questo trend di collaborazione è cruciale in un momento storico in cui le sfide sociali ed economiche richiedono risposte condivise. Sarà interessante vedere come questa intesa influenzerà il futuro politico della nostra regione!

Tarantini Time Quotidiano Poter contare anche sul sostegno di Rifondazione comunista è per me motivo di grande soddisfazione. L’appello al voto in mio favore, reso pubblico con una nota a firma della componente della segreteria provinciale del partito Valentina Basta, contribuisce a rafforzare la coalizione progressista. Si tratta di un’intesa basata sulla condivisione di temi di primaria importanza su cui, com’è noto, avevamo già avviato una positiva interlocuzione anche con il Movimento 5 Stelle. Temi come la difesa dell’ambiente, il no al rigassificatore, il sostegno al reddito delle famiglie, il Piano casa riformulato in chiave sociale e sostenibile qualificano il nostro programma rendendolo oggettivamente diverso e per molti versi antitetico a quello della coalizione di destra. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Bitetti: “L’apporto di Rifondazione Comunista rafforza la coalizione di centrosinistra”

