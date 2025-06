Bisse prima tappa a Peschiera | vincono Clusanina e Preonda

Sabato scorso, il Lago di Garda ha vibrato sotto il colpo delle pagaie! La prima tappa del campionato delle bisse ha visto trionfare Clusanina e Preonda, riaccendendo la passione per un'antica tradizione nautica. Questo evento non è solo una competizione, ma un simbolo della rinascita degli sport acquatici in Italia. L'entusiasmo dei partecipanti e del pubblico è contagioso: preparatevi a vivere un'estate di adrenalina e spettacolo!

È stata accolta con tanto entusiasmo la prima gara di campionato delle bisse per la conquista della Bandiera e della Coppa del Lago 2025. Sabato scorso, 31 maggio, a Peschiera del Garda, a primeggiare sono state le imbarcazioni Clusanina per gli uomini e Preonda per le donne.

