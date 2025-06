Birre artigianali stand gastronomici e musica dal vivo torna il Calisese Beer Fest

...offrirà prelibatezze locali, mentre sul palco si esibiranno band emergenti per animare le serate. Il Calisese Beer Fest non è solo una celebrazione della birra artigianale, ma un'opportunità per riscoprire il valore delle tradizioni culinarie e musicali del nostro territorio. Con il crescente interesse per i prodotti locali e l'artigianato, questo evento diventa un punto di riferimento imperdibile per tutti gli amanti del buon vivere!

Da giovedì 5 a domenica 8 giugno nella cornice del Parco delle Scuole Medie di Calisese torna per la terza edizione il Calisese Beer Fest, quattro giorni dedicati alla birra, al buon cibo e al divertimento per tutte le età. Ogni sera il cuore pulsante della festa sarà lo stand gastronomico che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Birre artigianali, stand gastronomici e musica dal vivo, torna il Calisese Beer Fest

