Bimbo di 2 anni sparisce in aeroporto era salito sul nastro trasportatore | salvato prima dei raggi X

Un bimbo di soli 2 anni è riuscito a compiere un'avventura da brivido, salendo su un nastro trasportatore in aeroporto. Questo episodio, avvenuto all'aeroporto internazionale di Newark, mette in luce un tema cruciale: la sicurezza nei luoghi affollati. L'incidente ha destato preoccupazione, ma fortunatamente il piccolo è stato salvato prima di affrontare i raggi X. Un promemoria per genitori e viaggiatori: la vigilanza è fondamentale!

La situazione era "estremamente pericolosa" ha confermato un addetto della sicurezza dell'aeroporto internazionale di Newark Liberty, nel New Jersey, in Usa. Il piccolo era con i genitori che stavano facendo il check-in e l’imbarco dei bagagli quando è sfuggito alla loro vista salendo sul nastro trasportatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Amalfi, bimbo di 5 anni colpito da malore improvviso a scuola: trasferito d’urgenza al Santobono - Attimi di panico ad Amalfi per un bimbo di 5 anni, Francesco, colpito da un malore improvviso a scuola.

