Un grave incidente ha scosso Empoli: un bimbo di 11 anni, in bicicletta, è stato investito da un'auto. Il fatto accade in un contesto dove la mobilità sostenibile e l'uso della bici sono in forte crescita, ma la sicurezza stradale resta una priorità assoluta. Questo episodio mette in luce l'importanza di educare i più giovani al rispetto delle norme e alla prudenza. Riusciremo a garantire strade più sicure per tutti?

Empoli, 3 giugno 2025 – Paura a Empoli. Intorno alle 16 di oggi, martedì 3 giugno, un bambino di 11 anni in bicicletta si è scontrato con un’auto. È successo in via Carducci. In base a quanto appreso, il bimbo dopo l’incidente avrebbe sbattuto in modo molto violento contro il parabrezza della macchina. Il bambino probabilmente avrebbe attraversato la strada e l’auto lo avrebbe colpito. La dinamica è però ancora in fase di accertamento. Lanciato l’allarme al 112, i soccorritori si sono attivati subito. In poco tempo sono arrivati in via Carducci un’ambulanza della Misericordia di Empoli, quella della Pubblica Assistenza di Empoli e la polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bimbo di 11 anni in bici si scontra con un’auto, è grave: portato d’urgenza in ospedale

