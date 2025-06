Bimbi intossicati dal cloro sequestrata la piscina | uno ancora grave s’indaga per lesioni

Tragedie come quella avvenuta alla piscina di via della Capanna Murata ci ricordano l'importanza della sicurezza negli impianti sportivi, soprattutto per i più piccoli. Mentre un bambino lotta ancora per la vita, le indagini si concentrano su eventuali negligenze. Questo incidente apre un dibattito su come garantire ambienti sani e sicuri per il divertimento delle famiglie. La sicurezza non è un optional!

Leggi anche Roma, bimbi intossicati dal cloro dopo un bagno in piscina in un centro sportivo: 5 ricoverati, uno rischia danni neurologici. Il pm apre un fascicolo, sequestrata la piscina - Cinque bambini sono stati ricoverati a Roma, dopo aver accusato malori in piscina, presumibilmente a causa di un'intossicazione da cloro.

Cloro in piscina, 5 bambini intossicati a Roma. Protezione degli occhi, cura della peIle e inalazione: come prevenire i rischi

Bimbi intossicati dal cloro in piscina, il padre: “Hanno provato a risvegliare Mattia, senza successo”

Secondo fanpage.it: Il piccolo, di nove anni, è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I di Roma. Sarebbe fuori pericolo, ma rischia di riportare gravi danni neurologici per l’esposizione prolungata al ...