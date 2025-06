Bimbi intossicati dal cloro in una piscina di Roma Uno è in terapia intensiva | condizioni preoccupanti

Un tragico incidente ha scosso la capitale: cinque bambini sono stati intossicati dal cloro in una piscina di Roma. Uno di loro è in terapia intensiva, destando preoccupazione tra famiglie e autorità. Questo episodio mette in luce un tema cruciale: la sicurezza delle strutture ricreative, sempre più al centro delle discussioni pubbliche. La salute dei più piccoli deve essere una priorità assoluta. Restate informati su questo delicato argomento.

Cinque bambini sono rimasti intossicati, probabilmente dal cloro della piscina in cui hanno fatto il bagno, ieri pomeriggio, all'Imperium Eventi in via Capanna Murata in zona Borghesiana a Roma. Tutti e cinque i bambini sono stati trasportati in ospedale e almeno uno di 9 anni, sarebbe in condizioni gravi e ricoverato in terapia intensiva. Due sono stati dimessi poco dopo essere stati visitati, altri due sono stati ricoverati, all'Umberto I. Ad informare la polizia di Roma sono stati, ieri pomeriggio, alcuni genitori che hanno chiamato direttamente dall'ospedale dove sono stati portati i bambini. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bimbi intossicati dal cloro in una piscina di Roma. Uno è in terapia intensiva: condizioni preoccupanti

Leggi anche Paura in Italia, cinque bimbi intossicati dopo il bagno in piscina: cos’è successo - Cinque bambini intossicati dal cloro in una piscina privata: un evento che colpisce e scuote l'Italia.

Segui queste discussioni sui social

#Poliziotto regala #palloncini a #bimbi #migranti in #porto #Lampedusanews/2025/05/poliziotto-regala-palloncini-bimbi-migranti-porto-lampedusa/ Leggi la discussione

I #bimbi uccisi in #Ucraina e a #Gaza, la «giravolta» di #Trump sui dazi... Leggi il contenuto de "Il Punto" su: www.corriere.it/il-punto/pri...corriere.it/il-punto/prima... Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Roma, bimbi intossicati dal cloro dopo un bagno in piscina in un centro sportivo: 5 ricoverati, uno rischia danni neurologici

Si legge su msn.com: Cinque bambini hanno avvertito dei malori, probabilmente intossicati dal cloro, dopo il bagno nella piscina del dentro sportivo ...

Roma, cinque bambini intossicati mentre fanno bagno in piscina in zona Borghesiana. Uno è grave

Secondo iltempo.it: Cinque bambini sono rimasti intossicati, probabilmente dal cloro della piscina in cui hanno fatto il bagno, ieri pomeriggio, all’Imperium ...

Bambini intossicati in piscina a Roma. «Mamma, l'acqua sta diventando gialla». I medici: aumentano i malori

msn.com scrive: «I prodotti chimici normalmente utilizzati per la disinfezione delle acque delle piscine, come ad esempio ipoclorito di sodio e di calcio, acido solforico, acido tricloroisocianurico, ...