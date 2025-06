Bimbi intossicati dal cloro in piscina il padre | “Hanno provato a risvegliare Mattia senza successo”

Un evento tragico che riporta l'attenzione sulla sicurezza nelle piscine, un tema sempre più attuale. Il caso del piccolo Mattia, in gravi condizioni dopo una intossicazione da cloro, ci ricorda quanto sia fondamentale garantire ambienti sicuri per i nostri bambini. Mentre il caldo estivo invita a tuffarsi, la vigilanza è d’obbligo. Ogni vita è preziosa: non trascuriamo la salute dei più piccoli!

Il piccolo, di nove anni, è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I di Roma. Sarebbe fuori pericolo, ma rischia di riportare gravi danni neurologici per l'esposizione prolungata al cloro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Roma, bimbi intossicati dal cloro dopo un bagno in piscina in un centro sportivo: 5 ricoverati, uno rischia danni neurologici - Un episodio preoccupante scuote Roma: cinque bambini sono stati ricoverati dopo un bagno nella piscina di un centro sportivo, con uno di loro a rischio di danni neurologici.

