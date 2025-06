Bimba violentata e non curata in ospedale | morta a 10 anni Esplode l’indignazione in India

La tragica morte di una bimba di 10 anni nel Bihar, vittima di violenza e trascurata in ospedale, ha scatenato un'ondata di indignazione in India. Questo episodio straziante mette in luce non solo la fragilità del sistema sanitario, ma anche le profonde disuguaglianze sociali che ancora affliggono il paese. È un appello urgente a risvegliare le coscienze e a chiedere un cambiamento radicale. Non possiamo rimanere in silenzio.

La morte di una bimba di 10 anni violentata nello stato del Bihar ha scosso l’India. Accuse di ritardi nelle cure e proteste infuocate evidenziano discriminazioni sociali e il fallimento di un sistema sanitario fragile e diviso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche “Violentata da un ragazzo in fattoria”. La denuncia dei genitori di una bimba di 8 anni a Firenze - I genitori di una bimba di 8 anni hanno denunciato ai carabinieri di Firenze un grave episodio di abuso avvenuto in una fattoria dell'Empolese Valdelsa.

