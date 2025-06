Bimba di 9 anni colpita da pietra sul Gran Sasso | soccorsa in elicottero

Una tragica vicenda ha colpito il Gran Sasso, simbolo di avventura e natura incontaminata. Una bimba di 9 anni, in escursione, è stata vittima di un incidente, colpita da una pietra. Soccorsa in elicottero, ora lotta per recuperare. Questo episodio solleva importanti interrogativi sulla sicurezza delle escursioni in montagna, proprio mentre l'outdoor gode di un boom di appassionati. La bellezza della natura deve andare di pari passo con la prudenza.

Teramo - Una bambina di 9 anni è stata colpita alla testa da una pietra durante un'escursione sul Gran Sasso, soccorsa in elicottero e ricoverata in ospedale. Una bambina di 9 anni, originaria dell'Emilia Romagna, è rimasta ferita durante un'escursione sul Gran Sasso, nel territorio del comune di Pietracamela, provincia di Teramo. L'incidente è avvenuto lungo la Via Normale, il sentiero che conduce al Corno Grande, la vetta più alta dell'Appennino. Secondo quanto riportato dai familiari, la piccola è stata colpita alla testa da una pietra staccatasi dalla parete rocciosa mentre percorreva il sentiero con i genitori e un gruppo di amici. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Bimba di 9 anni colpita da pietra sul Gran Sasso: soccorsa in elicottero

