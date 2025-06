Bill Gates lascerà quasi a secco i suoi eredi il suo patrimonio andrà all’Africa | quanti soldi donerà per i prossimi 20 anni

Bill Gates, il fondatore di Microsoft, rivoluziona l'ereditarietà: quasi tutto il suo patrimonio andrà a sostenere l'Africa. Nei prossimi 20 anni, investirà enormi risorse per migliorare i servizi sanitari ed educativi, lasciando ai suoi eredi solo una minima parte. Un gesto audace che segna un trend crescente tra i miliardari, sempre più impegnati nella filantropia globale. La vera ricchezza? Creare opportunità per un futuro migliore!

Dopo aver annunciato la chiusura della Fondazione Gates nel 2045 e la donazione del 99% del suo patrimonio, il fondatore di Microsoft, Bill Gates, ha dichiarato che nei prossimi 20 anni intende investire quasi tutta la sua ricchezza nel miglioramento dei servizi sanitari ed educativi in Africa. «Liberando il potenziale umano attraverso salute ed educazione, ogni Paese africano dovrebbe essere sulla strada verso la prosperità», ha affermato il 69enne miliardario, in un discorso presso la sede dell’Unione Africana ad Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, secondo quanto riporta la Bbc. I fondi per l’Africa. 🔗 Leggi su Open.online

