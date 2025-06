Bill Gates investirà la sua ricchezza per sanità ed educazione in Africa

Bill Gates sta per scrivere un nuovo capitolo nella filantropia globale, investendo miliardi per trasformare sanità ed educazione in Africa. Questa iniziativa non è solo un gesto di generosità, ma un potente segnale di impegno verso un futuro più equo. Con il continente africano in rapida crescita e sempre più centrale nel panorama mondiale, le sue azioni potrebbero ispirare altri a seguire l'esempio. Rimanete sintonizzati: il cambiamento è dietro l'angolo!

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuova fase della filantropia globale. Bill Gates, fondatore di Microsoft, ha annunciato l’intenzione di destinare quasi tutto il suo patrimonio al miglioramento dei servizi sanitari ed educativi in Africa nei prossimi vent’anni. La dichiarazione è arrivata durante un discorso tenuto presso la sede dell’ Unione Africana ad Addis Abeba, in Etiopia. La visione per il futuro del continente africano. Secondo Gates, “ liberare il potenziale umano attraverso salute ed educazione ” è la chiave per garantire a ogni Paese africano un cammino verso la prosperità. Il miliardario sessantanovenne ha sottolineato che questo impegno rappresenta la priorità assoluta della sua azione filantropica per i prossimi decenni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bill Gates investirà la sua ricchezza per sanità ed educazione in Africa

Leggi anche Singapore, approvata legge per vaccini obbligatori "in caso di necessità" e arrestare oppositori, pochi giorni dopo l'incontro tra Wong, Bill Gates e Ghebreyesus - Recentemente, Singapore ha approvato una legge che consente l'obbligo di vaccinazione in caso di necessità, suscitando controversie.

Segui queste discussioni sui social

Let’s bring Harvard to its knees. It’s how I like all my girls. Why not college? Don’t do what I want.Then pay the price of my wrath. After all the supremes said I can do what I want. No mater howm stupid it is. Have I made America great y… Leggi la discussione

The #House passed the "One Big Beautiful Bill Act" on May 22 by a 1-vote margin…. The bill is now heading to the #Senate, where #Republicans hold a 53-47 vote margin. Several Republicans said they will seek to modify the #bill.21 #Democrat… Leggi la discussione