Bill Gates investirà il 99% del patrimonio in sanità ed educazione in Africa

Bill Gates ha deciso di investire quasi tutto il suo patrimonio nel futuro dell'Africa, focalizzandosi su sanità ed educazione. Con la chiusura della sua Fondazione prevista per il 2045, questo imponente gesto segna un cambiamento epocale nel panorama delle filantropie globali. Un punto interessante? Gates punta su un continente giovane e dinamico, dove ogni dollaro investito può trasformarsi in opportunità, innovazione e sviluppo. Una vera sfida per il mondo!

Dopo aver annunciato la chiusura della Fondazione Gates nel 2045 e la donazione del 99% del suo patrimonio, il fondatore di Microsoft Bill Gates ha dichiarato che intende investire quasi tutto nel miglioramento dei servizi sanitari e educativi in Africa per i prossimi 20 anni. Parlando ad Addis Abeba, riporta la Bbc, il 69enne miliardario ha affermato che "liberando il potenziale umano attraverso la salute e l'istruzione, ogni Paese africano dovrebbe intraprendere la strada della prosperità". Gates ha annunciato il mese scorso che avrebbe donato il 99% del suo immenso patrimonio, che dovrebbe raggiungere i 200 miliardi di dollari, alla sua fondazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bill Gates investirà il 99% del patrimonio in sanità ed educazione in Africa

