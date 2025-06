Bilaterale Meloni-Macron a Palazzo Chigi tra sorrisi e scambio di baci Italia partner cruciale in Europa video

A Palazzo Chigi, il bilaterale tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron segna un momento cruciale per l'Europa. Tra sorrisi e scambi di baci, i due leader hanno gettato le basi per una nuova alleanza italo-francese. Questo incontro rappresenta non solo un passo verso la distensione, ma anche un'importante risposta alle sfide globali attuali. Osservando i gesti e le parole, è chiaro: il futuro dell'Unione Europea passa da qui.

Riflettori puntati su Palazzo Chigi per l’atteso bilaterale tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Cronisti e retroscenisti, attenti alle sfumature, alle espressioni del volto, ai non detti e ai precedenti storici, da Napoleone in giù. Il sospirato disgelo tra Roma e Parigi si è consumato in un clima cordiale, tra sorrisi e scambi di baci. Chi sperava nel guanto di sfida è rimasto deluso. ” L’Italia è “un partner importante” con “un ruolo cruciale da svolgere nelle decisioni europee”, soprattutto nel conflitto ucraino. Lo riporta la presidenza francese alla stampa, secondo quanto riferito da Afp. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bilaterale Meloni-Macron a Palazzo Chigi tra sorrisi e scambio di baci. “Italia partner cruciale in Europa” (video)

Leggi anche Il messaggio per il Papa, l'abbraccio con Zelensky, il bilaterale con Herzog: Meloni leader a San Pietro - Durante la messa di intronizzazione di Papa Leone XVI, il Presidente del Consiglio ha presieduto incontri internazionali, tra cui l'abbraccio con Zelensky, il bilaterale con Herzog e la partecipazione con Meloni come leader a San Pietro.

Cosa riportano altre fonti

Italia-Francia, il 3 giugno Giorgia Meloni riceve Emmanuel Macron; Roma-Parigi, prove di intesa a Palazzo Chigi tra Meloni e Macron: tutti i dossier aperti; Meloni riceve il presidente francese Macron a Palazzo Chigi: prove di convergenza su Ucraina e conti Ue. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Macron-Meloni, al via il bilaterale a Palazzo Chigi

Da msn.com: Vertice bilaterale tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente francese Emmanuel Macron. Il leader dell’Eliseo è stato accolto dalla premier accompagnata dal suo consigliere milit ...

Meloni riceve il presidente francese Macron, l'incontro bilaterale a Palazzo Chigi

Scrive msn.com: La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal suo consigliere militare Franco Federici, ha accolto a Palazzo Chigi il presidente ...

Incontro Meloni-Macron a Palazzo Chigi, il presidente francese durante il bilaterale: “Italia ha ruolo cruciale nel conflitto ucraino”

Si legge su informazione.it: Nel corso dell’incontro tra Meloni e Macron a Palazzo Chigi, la presidenza francese ha ribadito ... europee”, in particolare per quanto riguarda il conflitto in Ucraina. Il bilaterale rappresenta, ...