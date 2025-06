Bilaterale Italia-Francia l’arrivo del presidente Emmanuel Macron a Palazzo Chigi | il video

Un nuovo capitolo nelle relazioni italo-francesi si apre a Palazzo Chigi! L'arrivo di Emmanuel Macron segna un momento cruciale, non solo per i colloqui tra Giorgia Meloni e il presidente francese, ma anche per la stabilità dell’Europa. I temi sul tavolo, dalla guerra in Ucraina ai dazi commerciali, riflettono le sfide globali che richiedono una risposta unita. Rimanete sintonizzati: le decisioni di oggi potrebbero influenzare il nostro domani!

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, è arrivato a Palazzo Chigi per il bilaterale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Roma. È il primo incontro ufficiale nella sede del governo a Roma tra la premier e Macron, che discuteranno di numerosi temi dalla guerra in Ucraina, al Medio Oriente fino ai dazi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bilaterale Italia-Francia, l’arrivo del presidente Emmanuel Macron a Palazzo Chigi: il video

Leggi anche Incontro Meloni-Macron a Palazzo Chigi, il presidente francese durante il bilaterale: “Italia ha ruolo cruciale nel conflitto ucraino” - In un momento delicato per l'Europa, il vertice tra Meloni e Macron a Palazzo Chigi segna un passo importante.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Italia-Francia, il 3 giugno Giorgia Meloni riceve Emmanuel Macron; Italia-Francia, l'arrivo di Macron a Palazzo Chigi; Italia-Francia, Meloni: Si 'monta panna' ma nulla di personale con Macron, contenta venga a Roma. 🔗Ne parlano su altre fonti

Italia-Francia, l'arrivo di Macron a Palazzo Chigi

Da notizie.tiscali.it: Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese, e' arrivato a Palazzo Chigi per il bilaterale con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ...

Meloni riceve Macron a Palazzo Chigi, via al bilaterale Italia-Francia

Scrive msn.com: Vertice del disgelo, scambio di baci e sorrisi tra i due. Al termine della riunione, una cena di lavoro nella sede del governo ...

Meloni riceve il presidente francese Macron a Palazzo Chigi: in corso bilaterale Italia Francia

Si legge su informazione.it: E i commerci e i rapporti con tra Stati Uniti e Bruxelles saranno al centro del summit Meloni-Macron oggi a Roma. Sul tavolo anche l'emergenza migranti e le guerre, su cui i due leader hanno spesso… L ...