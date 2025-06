Bilancio sociale 2024 della Misericordia di Empoli | oltre 2milioni per la collettività

La Misericordia di Empoli ha appena presentato il suo Bilancio Sociale 2024, rivelando un investimento di oltre 2 milioni di euro per la collettività. Questo è un chiaro segnale di come le organizzazioni del terzo settore stiano diventando sempre più protagoniste nel miglioramento delle nostre comunità. La loro capacità di affrontare nuove sfide è fondamentale in un contesto sociale in continua evoluzione. Scopri quali iniziative stanno per fare la differenza!

È stato presentato lo scorso venerdì 30 maggio il Bilancio sociale 2024 della Misericordia di Empoli. Il Consiglio del Magistrato, riunito nella sede storica di via Cavour 32 a Empoli, ha tracciato un resoconto delle attività svolte parlando degli obiettivi raggiunti e delle nuove sfide per il.

