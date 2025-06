Bientina | fiamme in appartamento paura in via San Piero

Oggi, 3 giugno 2025, Bientina vive attimi di terrore: un incendio in un appartamento in via San Piero ha scatenato l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

Momenti di paura oggi, 3 giugno 2025, in provincia di Pisa. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute poco prima delle 15 in via San Piero a Bientina per l'incendio di un appartamento

Appartamento a fuoco, accertamenti sulle cause

Segnala lanazione.it: Bientina, 3 giugno 2025 – Due squadre dei Vigili del fuoco di Pisa stanno intervenendo dalle ore 14.50 in Via San Piero a Bientina per incendio in un appartamento. Nell’abitazione posta al piano primo ...

